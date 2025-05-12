Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yineledi: Doğal olan normal doğum

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlıkta "Ebe ve Hemşireler Günü Programı"na iştirak etti.

Bakan Memişoğlu, en çok normal doğum yapılan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum sorumlusu olan Ebe Seda Demir'e ödülünü takdim ederken "Doğal olan normal doğum" açıklamalarını yineledi.