  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yineledi: Doğal olan normal doğum
Takip Et

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yineledi: Doğal olan normal doğum

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlıkta "Ebe ve Hemşireler Günü Programı"na iştirak etti. Burada konuşan Bakan, "Doğal olan normal doğum" açıklamalarını yineledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yineledi: Doğal olan normal doğum
Takip Et

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlıkta "Ebe ve Hemşireler Günü Programı"na iştirak etti. 

Bakan Memişoğlu, en çok normal doğum yapılan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum sorumlusu olan Ebe Seda Demir'e ödülünü takdim ederken "Doğal olan normal doğum" açıklamalarını yineledi.

 

Gündem
Çekmeköy'de inşaat alanında göçük! Göçük altında kalanlar olduğu bildirildi
Çekmeköy'de inşaat alanında göçük! Göçük altında kalanlar olduğu bildirildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan fesih kararı açıklaması: Atılması gereken adımlar var
Hakan Fidan'dan fesih kararı açıklaması: Atılması gereken adımlar var
CHP'nin şoförü Gökhan Gülyurt'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!
CHP'nin şoförü Gökhan Gülyurt'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!
Ayşe Bülbül: Eren’ler şehit edilmesin, hiçbir Ayşe anne ağlamasın
Ayşe Bülbül: Eren’ler şehit edilmesin, hiçbir Ayşe anne ağlamasın
İstanbul’da metrobüs kazası: Ebru Heper son yolculuğa uğurlandı
İstanbul’da metrobüs kazası: Ebru Heper son yolculuğa uğurlandı
Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu | Pervin Buldan: Meclis devreye girmeli
DEM Partili Pervin Buldan: Meclis devreye girmeli