Sağlık Bakanı Koca, Kadir İnanır’ın son durumunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuna dair son gelişmeleri resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla aktardı. Koca'nın, İnanır'ın sağlık durumuna dair son gelişmeleri aktardığı paylaşımı şöyle:

"24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Ne olmuştu?

Sabah saatlerinde İstanbul Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan usta sanatçı Kadir İnanır, geçirdiği operasyonun ardından kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde entübe edilmişti.