Sağlık Bakanı Koca son durumu aktardı: Kadir İnanır entübe edildi

Sabah saatlerinde İstanbul Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı Kadir İnanır, geçirdiği operasyonun ardından kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Usta oyuncuya dair son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi X hesabı üzerinden aktardı. Koca'nın, Kadir İnanır'ın sağlık durumuna dair son gelişmeleri aktardığı paylaşımı şöyle:

“Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sayın Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir.

Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”