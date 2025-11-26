Sağlık Bakanı Memişoğlu: 79 branşın 72'sine artık aynı güne randevu verebiliyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Sağlıklı Yaşam Strateji Belgesi hazırlandı

Göreve geldikleri günden itibaren, kapsamlı analizler yaparak 79 yeni mevzuat düzenlemesini gerçekleştirdiklerini bildiren Memişoğlu, ekibiyle birlikte 81 ilin tamamını yerinde değerlendirdiklerini söyledi.

Memişoğlu, bu süreç sonucunda, sağlık politikalarını, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" olarak yeniden tanımladıklarının bilgisini verdi.

"Koruyan Sağlık" yaklaşımıyla vatandaşların hastalanmadan sağlıklı kalmasını hedeflediklerine dikkati çeken Memişoğlu, "Geliştiren Sağlık" anlayışıyla, bugünün ihtiyaçlarının ötesine geçip, geleceğin risklerini de dikkate alarak, Sağlıklı Yaşam Strateji Belgesi'ni hazırladıklarını söyledi.

Memişoğlu, "Üreten Sağlık" modeliyle de yerli ve milli sağlık teknolojilerini geliştiren, kendi çözümünü üreten ve sağlıkta tam bağımsızlığı hedefleyen bir üretim ekosistemini, kurmaya başladıklarını belirterek, "Sağlıkta bağımsızlık, milli güvenliğin ayrılmaz parçasıdır" yaklaşımı doğrultusunda, sağlığı önemli bir güç alanı olarak yeniden konumlandırdıklarını dile getirdi.

"19 bin kişiye erken evrede kanser tanısı koyduk"

Bakan Memişoğlu, bu vizyonu vatandaşa doğrudan dokunan somut adımlarla hayata geçirdiklerini, "koruyan" ve "geliştiren" sağlık anlayışıyla aile hekimlerini kendilerine kayıtlı nüfusun sağlığını takip eden, düzenli izlem yapan ve sağlık okuryazarlığını geliştiren proaktif bir yapının merkezine yerleştirdiklerini belirtti.

Aile hekimlerini diyabet, hipertansiyon ve aşırı kilo başta olmak üzere, 11 hastalığın aktif tarama ve takibini yapmalarına teşvik ettiklerini söyleyen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bin 859 ilacı yazabilir hale getirdik, birçok ilacın raporunu düzenleme yetkisi verdik. Gerekli gördükleri hastalar için MHRS üzerinden, bazı üniversite hastaneleri dahil tüm kamu hastanelerinden ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinden randevu alabilmelerini sağladık.

Sonuçta, 35 milyon vatandaşımıza kronik hastalık taraması yaptık, 7,3 milyon kişiye yeni kronik hastalık tanısı koyduk. Toplam 105 milyon kez tarama ve izlem yaptık. Kanser taramaları neticesinde 19 bin kişiye erken evrede kanser tanısı koyduk ve binlerce vatandaşımızın hayatına dokunduk."

"Primer sezaryen oranında ilk kez gerileme sağlandı"

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttükleri Normal Doğum Eylem Planı neticesinde, primer sezaryen oranında ilk kez gerileme sağlandığını ve 4,1 puanlık azalışla yüzde 12,3'lük düşüş gerçekleştiği bilgisini verdi.

Bu süreçte, bin 524 gebe okulu ve 3 bin 400 yeni koordinatör ebeyle, annelerin yanında olduklarını aktaran Memişoğlu, 360 bini aşkın anne adayına eğitim verdiklerini dile getirdi.

Memişoğlu, toplum sağlığını güçlendirmek amacıyla sağlığı, bir yaşam kültürü olarak ele aldıklarına dikkati çekerek aşırı kilo, tütün kullanımı, hareketsizlik ve sağlıksız beslenmeyle mücadele kapsamında yürüttükleri kampanyalarla, milyonlarca vatandaşa dokunduklarını söyledi.

"Randevu bekleyen hasta sayısını 4 milyondan 400 binin altına düşürdük"

Son bir buçuk yılda birinci basamaktaki yatırımlarını hızlandırdıklarını ve dijital dönüşümü ileri bir seviyeye taşıdıklarını vurgulayan Memişoğlu, "Böylece vatandaşlarımızı daha hızlı, güvenli ve nitelikli birinci basamak sağlık hizmetine ulaşabilir duruma getirdik. Yaptığımız düzenleme ve aldığımız tedbirlerle, randevu bekleyen hasta sayısını 4 milyondan 400 binin altına düşürerek, bekleyen oranını yüzde 90 azalttık. MHRS üzerinden 79 branşın 72'sine artık aynı güne randevu verebiliyoruz" dedi.

Memişoğlu, "Üreten Sağlık" anlayışlarının merkezinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) yer aldığını belirtti.

TÜSEB'i, sağlıkta inovasyonun beyni, yerli üretimin itici gücü ve bilimsel kapasitelerinin stratejik üssü haline getirdiklerini aktaran Memişoğlu, akademiyi, sanayiyi, girişimcileri ve sahadaki uygulamaları aynı hedef doğrultusunda buluşturan "Fikirden Ürüne Portalı"nı kurduklarını söyledi.