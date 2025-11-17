Sağlık Bakanı Memişoğlu: Böcek ailesinin tedavisinde eksiklik olup olmadığı inceleniyor

Almanya'dan Türkiye'ye gelen dört kişilik Böcek ailesi, Ortaköy'de yedikleri yemek sonrası kaldıkları otelde fenalaşarak hastaneye gitti. Tedavilerinin ardından otele geri döndüler.

Otelde anne Çiğdem Böcek’in kızını hareketsiz halde bulması üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ve tüm aile hastaneye kaldırıldı.

Zehirlendikleri üzerinde durulan aileden üç ve altı yaşlarındaki çocuklar hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek de çocuklarının vefatının ardından yaşamını yitirdi.

Otelde ilaçlama yapıldığı ortaya çıktı

Daha sonra Böcek ailesinin kaldığı otelde zehirlenme şüphesiyle iki kişinin daha hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. İncelemeye alınan otelde ilaçlama yapıldığının ortaya çıkmasından sonra bir çalışan ile ilaçlama şirketinden iki kişi daha gözaltına alındı ve olayla ilgili şüpheli sayısı 7'ye çıkmıştı.

İnceleme kapsamında müşteriler tahliye edilirken, otel de mühürlendi.

Yeni gözaltılar

Öten yandan, olayla ilgili bugün yeni gözaltı işlemleri yapıldı. Buna göre, ilaçlama firması çalışan bir kişi ile iki otel çalışanının daha gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin sayısı 11'e yükseldi.

Sağlık Bakanının açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyla ilgili gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

“Aileyi gözlemde tutmuşlar. Gastroenterit, yani ishal, karın ağrısı ve kusma şikayeti olduğu için sedyede tedavilerini verip göndermişler. Ne tedavi verildiğine bakacağız. İnceleme başlattık. İnceleme sonucunda anlaşılacak. Çapa ve Bezmialem yeterli hastaneler. Eksiklik var mı, soruşturma bittiğinde anlaşılır.”

Bakan Memişoğlu, baba Böcek’in yoğun bakımda olduğunu hatırlatarak, “İnşallah toparlayacak” dedi.

Bakan Memişoğlu, baba Böcek'in ölüm riski olup olmadığıyla ilgili “Yoğun bakımdaki hastanın her zaman riski var. Akut dönem geçmiş gibi gözüküyor. Nedir, ne değildir, ne kadar geri döner, onu göreceğiz” diye konuştu.

Memişoğlu, Böcek ailesinin üç ferdinin ölüm nedenine ilişkin de "Onun üzerine Adli Tıp Kurumu çalışıyor, biliyorsunuz. Otopsi neticesinde belli olacak” dedi.

Saymaz, adli tıp yetkilileriyle de görüştü. Yetkililerin verdiği bilgiye göre Böcek Ailesi’nin yemek yediği mekanlardaki gıda örnekleri İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda, mide ve bağırsaklardan alınan numuneler ise Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda inceleniyor. Adli Tıp Kurumu’nda patolojik, toksikolojik ve mikrobiyolojik araştırma yapılıyor.

Otopside alınan örneklerde, kanda ve idrarda ilaç bulgusu olup olmadığına bakılıyor.