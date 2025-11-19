Sağlık Bakanı Memişoğlu: Böcek Ailesi'nin tedavisinde sorun saptanmadı, soruşturma sürüyor

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları altı yaşındaki Kadir ve üç yaşındaki Masal'ın can verdiği olayda soruşturma sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dört kişilik Böcek ailesinin hastanedeki tedavi sürecine ilişkin konuştu.

Ailenin hastaneye kaldırılmadan önce Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ve Çapa Tıp Fakültesi'nden taburcu edildiği sorulan Memişoğlu, "Böcek ailesinin tedavisinde sorun saptanmadı, soruşturma devam ediyor. İki hastanede yeterli hastane. Gerekli müdahaleleri yapmışlar. Biz her ihtimale karşı inceleme yapıyoruz. Bir eksiklik olduğunu düşünmüyoruz yine de inceleme yapıyoruz" dedi.

Ne oldu?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da Bezmi Alem Vakıf Üniversiresi Hastanesi ve Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, çocuklar burada yaşamını yitirmişti.

Daha sonra ise anne ve baba da yaşamını yitirmişti.