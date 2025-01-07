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Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 1616 yeni hekim atandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1616 yeni hekimin atamasının yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 1616 yeni hekim atandı
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Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Sağlık hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, "1616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

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