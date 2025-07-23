Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sezaryen oranlarında ilk kez düşüş görüldü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen "Normal Doğum Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı"nda, Normal Doğum Eylem Planı'nı himayelerine alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Tıpkı anne karnındaki mucizevi süreç gibi 40 hafta önce bir yolculuğa çıktıklarını anımsatan Memişoğlu, bu yolculuğun doğumu ve beraberinde anneyi, bebeği ve sağlığı merkeze alarak toplumsal bir dönüşümün kapısını araladığını belirtti.

"Sezaryen oranlarında düşüş sağladık"

Memişoğlu, zorunlu olmadığı halde yapılan her sezaryenin sadece bir cerrahi işlem olmadığını, aynı zamanda kadının doğum deneyimine ve sonraki gebeliklerine dokunan ciddi bir müdahale olduğunu bildirdi.

Tıbben gereksiz olan sezaryenlerin önüne geçmek için bu yola çıktıklarını aktaran Memişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bu bilinçle hareket ettik. Bu anlayışla çalıştık ve hamdolsun, toplam sezaryen oranlarında yüzde 62,8'den yüzde 59,9'a kadar düşüş sağladık. Primer sezaryen oranında ise 2,7 puan ve yüzde 6,8'lik azalma sağladık. Uzun yıllardır ilk kez sezaryen oranlarında düşüş eğilimi göstermiş olmamız bizim için son derece umut vericidir.

Bu veriler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ancak biz bununla yetinemeyiz. Biz, hem tıbben zorunlu olmayan sezaryen oranlarını düşürmek hem de her annenin doğum sürecine güvenle, bilgiyle ve destekle hazırlanabildiği sağlıklı bir sistemi kalıcı hale getirmek istiyoruz."

Kararlılıkla çalışmaya, süreci güçlendirmeye ve her adımda daha iyisini yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Memişoğlu, bu süreçte, Ebelik Yönetmeliği'ni yayımladıklarını, ebelerin görev ve yetkilerini genişlettiklerini, doğumhane teşvik ödemelerini başlattıklarını ve rehber ebe ve sorumlu ebe modelini hayata geçirdiklerini de anımsattı.

Tüm illerdeki kamu hastanelerinde 407 ebe polikliniği açtıklarını bildiren Memişoğlu, şöyle devam etti:

"'Her Gebeye Ebe' projemizle bu süreci sistematik hale getirdik. Her anne adayına, bu özel yolculukta kendisine eşlik eden bir ebenin rehberliğini sunduk. Bu kapsamda, kamu hastanelerimizde son 8 ayda yaklaşık 60 bine yakın gebemiz bu hizmetten faydalandı.

Özellikle ilk gebeliğini yaşayan annelerimizin, bedenlerinde ve hormonlarında önemli değişimlerin yaşandığı, neyle karşılaşacaklarını merak ettikleri bu ilk deneyim süreci olan son 3 ayda bir ebeyle birebir eşleşmelerini çok önemsiyoruz. Bu nedenle, ilk kez anne olacak gebelerimizi, gebelik sürecini birlikte planlamak ve kendilerine rehberlik edecek ebesiyle tanışmak üzere, ilçe sağlık müdürlüklerimize ve sağlıklı hayat merkezlerimize davet ediyoruz ve bu hizmetimiz tamamen ücretsiz."