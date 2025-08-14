Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sigarasız şehir, sigarasız bakanlık olacak

Tütünle mücadele konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Memişoğlu, şunları söyledi:

"ALO 171 bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları veriyoruz. Aynı zamanda şimdi, aynı kilo, boy gibi sahaya çıkıp insanlara, sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız. Yüzde 45 erkekler içiyor Türkiye'de. Ben şimdi Bakanlıkta da başlattım. Artvin'de de söyledim. Sigarasız şehir olacak, sigarasız Bakanlık olacak. Bence sigarasız medya kampanyasını siz başlatın. Tütün, sigara değil tütün. Hepsine, elektronik sigara, puf, hepsi yasak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Kamu kurumlarına da gidiyoruz artık."