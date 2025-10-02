Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan deprem açıklaması: Birimlerimize gelen olumsuzluk bulunmuyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen 5 büyüklüğündeki Tekirdağ depremi sonrası açıklama yaptı.

Bakan Memişoğlu, "Birimlerimize gelen olumsuzluk bulunmuyor" dedi.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."