Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa açıklaması

Bakan Memişoğlu, Ankara'da bir otelde “Hayata Bir Ebe ile Başla” sloganıyla düzenlenen 3. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'ne katıldı.

"Bizim görevimiz kötüleri ayıklamak"

Her meslekte olduğu gibi çok az miktarda sağlık sektöründe de kötülerin olabileceğini belirten Memişoğlu, “Bizim görevimiz bu kötüleri ayıklamak ve gerekli cezayı vermektir. Bazen dezenformasyonlar oluyor, iftiralar oluyor. Bunlardan biz asla yılmayız. Biz iyilik tarafıyız. Bizler, bu dünyada hem iyilik medeniyetiyiz, meslek grubu olarak da iyilik tarafıyız. O nedenle kötülüğü ortaya çıkarıp mücadele ederken, kötülüğün iftirası ve yalanlarıyla da mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

"Bebeklerin ölümüne engel olan bir kişiye neden istifa istenir?"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir gazetecinin ‘yenidoğan çetesi’ ile ilgili muhalefetin istifa çağrılarına ilişkin sorusuna "Arkadaşlar çok özür dilerim ama, çeteyi ortaya çıkaran, onu takiple delillendiren, bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir? Onları yakalattığımız için mi? Bunu sormalarını istiyorum herkesin" cevabını verdi.

Ne olmuştu?

Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin milletvekilleri, dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Memişoğlu'na istifa çağrısında bulunmuştu.