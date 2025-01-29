Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan otel yangınında yaralananlara ilişkin açıklama

Bir gazetecinin Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananların sağlık durumuna ilişkin sorusu üzerine Memişoğlu, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

"Çözüm ve icraat üretme zamanıdır"

Öte yandan AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu da gazetecilerin AK Parti'ye geçişine ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Önemli bir gün benim için de, yeni bir sürece girdik. Türk milletinin, Anadolu'nun bir evladı olarak bugüne kadar polemik siyasetinin hep dışında kalmaya çalıştım, bundan sonra da öyle olacak. Bu süreçte bana destek veren, yanımda olan, bana oy veren vicdanlı vatandaşlarımızın birtakım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum. Hepsinin başımın üstünde yeri var. Yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımın altını çizmek istiyorum. Şimdi, ülkemiz, aziz milletimiz için çözüm üretme, icraat üretme zamanıdır. Dün olduğu gibi bundan böyle de Türk milletinin menfaatleri ve geleceği için çalışmaya devam edeceğim."