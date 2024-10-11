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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan Iğdır ziyareti

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi programa katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Iğdır’a geldi.

Haber Merkezi
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan Iğdır ziyareti
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi programa iştirak etmek ve incelemeler yapmak için Iğdır’a geldi.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu‘nu Iğdır Valisi Ercan Turan ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz Şehit Bülent Aydın Havalimanında karşıladı. Iğdır Valiliği'ni ziyaret eden Memişoğlu daha sonra İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Bakan Memişoğlu İl Değerlendirme Toplantısı sonrası sırasıyla esnafı, AK Parti İl Başkanlığını ve Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ni ziyaret edecek.

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