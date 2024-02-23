Sağlık Bakanlığı 12 alanda 8 bin sürekli işçi alımı yapacak
Sağlık Bakanlığı'nın 12 farklı iş alanında yapacağı 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak. Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.
Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle:
* Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84),
* Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127),
* Elektrikçi (Genel) 144,
* Isıtma ve sıhhi tesisatçı (143),
* İnşaat boyacısı (64),
* Klinik destek elemanı (600),
* Güvenlik görevlisi (3 bin 250),
* Marangoz (32),
* Oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2),
* Oto elektrikçisi (2),
* Otomotiv kaportacısı (2),
* Temizlik görevlisi (3 bin 550)