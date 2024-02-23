Sağlık Bakanlığı 12 alanda 8 bin sürekli işçi alımı yapacak

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak. Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle:

* Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84),

* Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127),

* Elektrikçi (Genel) 144,

* Isıtma ve sıhhi tesisatçı (143),

* İnşaat boyacısı (64),

* Klinik destek elemanı (600),

* Güvenlik görevlisi (3 bin 250),

* Marangoz (32),

* Oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2),

* Oto elektrikçisi (2),

* Otomotiv kaportacısı (2),

* Temizlik görevlisi (3 bin 550)