Sağlık Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı: ÖSYM başvuru kılavuzu yayımlandı

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

ÖSYM başvuru kılavuzunu yayımladı

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı personel alımı için KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu'nu yayımladı.

Başvuru kılavuzu için tıklayın

Tercihler alınmaya başladı

ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yapılacak tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00’da başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.