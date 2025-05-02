Sağlık Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı: ÖSYM başvuru kılavuzu yayımlandı
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapılacak. ÖSYM başvuru kılavuzu yayımlandı. Adayların tercih işlemleri başladı.
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
ÖSYM başvuru kılavuzunu yayımladı
ÖSYM, Sağlık Bakanlığı personel alımı için KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu'nu yayımladı.
Başvuru kılavuzu için tıklayın
Tercihler alınmaya başladı
ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yapılacak tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00’da başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
Tercih işlemleri, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.