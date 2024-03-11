Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? 8 bin işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

8 bin işçi alımı kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekim tarihi 18-19 Mart 2024 olarak belirlendi. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00’da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00’de sona erecek.



İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı'nda daha önce yapılan işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları, kura tarihinin akşam saatlerinde açıklanmıştı. 8 bin işçi alımı kura çekimi sonuçlarının da 18-19 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

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