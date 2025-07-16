Sağlık Bakanlığı açıkladı: 419 kozmetik ürünü uygunsuz bulundu, 61 bin sahte ürün imha edildi

Sağlık Bakanlığı, internet, televizyon ve sosyal medya üzerinden sağlık beyanıyla yapılan ürün satış ve tanıtımlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Bu kapsamda, vatandaşları yanıltıcı şekilde sağlık beyanıyla satış yapan bin 796 internet sitesi kapatılmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne, 684 internet sitesi ise Ticaret Bakanlığı'na bildirildi.

Denetimler sonucunda 17 kişi ve firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Halk sağlığını tehdit edenlere toplam 92 milyon 406 bin 941 lira idari para cezası kesildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılan ilk altı aylık denetimlerde 606 kozmetik ürün incelendi.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, bu ürünlerden 419’u uygunsuz, 13’ü ise riskli bulundu. Mevzuata aykırı ürün satanlara 4 milyon 374 bin 148 lira idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında ele geçirilen 61 bin 562 sahte ve kaçak ürün imha edildi.

Uygunsuz ürünler arasında dudak parlatıcıları, tüy dökücü kremler, köpük sabunlar ve vücut spreyleri gibi çeşitli kozmetik ürünler yer aldı.

TİTCK’nın el dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabunlar ve sinek kovucular gibi Tip-1 ve Tip-19 biyosidal ürünlere yönelik denetimlerinde ise 44 ürün incelendi. Bu ürünlerden 5’i riskli, 3’ü uygunsuz bulundu. Bu kapsamda firmalara toplam 1 milyon 633 bin 572 lira idari para cezası kesildi.

İşlem yapılan biyosidal ürünler arasında antimikrobiyal el ve cilt spreyleri, antibakteriyel saç yıkama boneleri ve katı sabunlar yer aldı.