Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Sigara kullanan herkese SMS gidecek, sağlığa zararları anlatılacak

Sağlık Bakanlığı'nın "Tütünsüz Türkiye" hedefiyle sigara kullanıcılarına SMS atacağı öğrenildi. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle klasik sigara, elektronik sigara ve puff kullanımını kapsayan kapsamlı bir araştırma yapılacağı öğrenildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre Sağlık Bakanlığı, sigara kullanan ve sistemde kayıtlı vatandaşlara SMS gönderecek.

"Türkiye’de her üç kişiden biri sigara kullanıyor"

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol şu bilgileri paylaştı:

“Tütün ürünlerini tüm türevleriyle değerlendirilmeli. Türkiye’de her üç kişiden biri sigara kullanıyor. Özellikle kadınlarda artış var. Kullanım oranı yüzde 33’e ulaştı. Erkeklerde yüzde 45, kadınlarda yüzde 20 seviyesinde. Anne babası sigara içen çocukların risk oranı dört kat artıyor."

Sigara bırakma polikliniklerinin sayısının bin 300’e yaklaştığını söyleyen Demirkol “2025’te başvurular 173 bine çıktı. Hedefimiz bir milyon muayeneye ulaşmak. 2050’lerde Türkiye’yi tamamen tütünsüz bir Türkiye hâline getirmek istiyoruz. Yeni Sigara Yasası’yla amaç görünürlüğü azaltmak, sigara içmeyenlerin rahat ettiği bir ortam oluşturmak” ifadelerini kullandı.

Denetimlerin artırıldığına da dikkat çeken Demirkol, çapraz kontrollerle ihlal tespitinin 10 kat arttığını vurguladı.

Sigara kullananlar nasıl tespit edilecek?

Sigarayla mücadelede aile hekimlerinin etkinliğinin artırıldığını belirten Demirkol, sigara içen vatandaşların tespit edilerek SMS ile bilgilendirileceğini söyledi. Bu mesajlarda tütün ürünlerinin sağlığa zararlarına dikkat çekilecek, bırakma sürecinde yalnız olmadıkları vurgulanacak.

Hastane ve aile hekimliklerinde “Sigara içiyor musunuz, bırakmak ister misiniz, randevu alalım mı?” sorularıyla kısa klinik müdahale yapılacağını belirten Demirkol, vatandaşları hızlı şekilde danışmanlığa ve ALO 171’e yönlendirmeyi planladıklarını bildirdi.