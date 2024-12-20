Sağlık Bakanlığı iddialara yanıt verdi: Aile hekimliğinde neler değişecek?

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor. Sağlık Bakanlığı aile hekimliği düzenlemesi ile ilgili iddiaları yanıtladı. Bakanlık aile hekimliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili merak edilen soruları paylaştı.

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM



Aile Hekimliği Yönetmeliği’nde yapılan değişiklerle ilgili merak edilen soruları sizler için derledik. pic.twitter.com/XkiJBAA60M — T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm (@sagliklicozum) December 20, 2024

Aile hekimlerinin reçete yazma yetkisi kısıtlandı mı?

(Antibiyotik, ağrı kesici, mide koruyucu gibi ilaçlar)

Yeni düzenlemede aile hekimlerimizin reçete yazmasını kısıtlayan hiçbir düzenleme kesinlikle yoktur. Düzenlemenin amacı, vatandaşın uygun ilacı doğru dozda ve doğru süre boyunca kullanmasıdır.

Vatandaşların hastaneye başvuru yapması engellendi mi?

Yeni düzenlemede böyle bir engel kesinlikle bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın, hastanelerimize erişimine herhangi bir engel getirilmemiştir.

Aile hekimliğine kayıtlı nüfus sayısının düşürülmesi aile hekimine ulaşılabilirliği azaltacak mı?

Aile hekimliği birimine kayıtlı nüfusun 4000'den 3500'e düşürülmesi, vatandaşımızın tıbbi konforunu artırmaktadır. Vatandaşın, aile hekimine erişmesinde bir engel yoktur.

Yeni yönetmelikle aile hekimlerinin ücretlerinde kesintiye gidildi mi?

Yeni yönetmelikle aile hekimlerimizin yüzde 80'inin maaşı yüzde 20 oranında arttı. Maaşı azalan yüzde 12'lik grup ise kasım ayında grev yapan ve kronik hastalık takibi yapmayan hekimlerimizdir.