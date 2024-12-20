  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sağlık Bakanlığı iddialara yanıt verdi: Aile hekimliğinde neler değişecek?
Takip Et

Sağlık Bakanlığı iddialara yanıt verdi: Aile hekimliğinde neler değişecek?

Aile hekimliğinde yeni dönem devreye giriyor. Sağlık Bakanlığı gelen değişiklikleri ve merak edilenleri paylaştı. Peki, aile hekimliğinde neler değişecek? İşte detaylar…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sağlık Bakanlığı iddialara yanıt verdi: Aile hekimliğinde neler değişecek?
Takip Et

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor. Sağlık Bakanlığı aile hekimliği düzenlemesi ile ilgili iddiaları yanıtladı.  Bakanlık aile hekimliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili merak edilen soruları paylaştı.

Aile hekimlerinin reçete yazma yetkisi kısıtlandı mı?

(Antibiyotik, ağrı kesici, mide koruyucu gibi ilaçlar)

Yeni düzenlemede aile hekimlerimizin reçete yazmasını kısıtlayan hiçbir düzenleme kesinlikle yoktur. Düzenlemenin amacı, vatandaşın uygun ilacı doğru dozda ve doğru süre boyunca kullanmasıdır.

Vatandaşların hastaneye başvuru yapması engellendi mi?

Yeni düzenlemede böyle bir engel kesinlikle bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın, hastanelerimize erişimine herhangi bir engel getirilmemiştir. 

Aile hekimliğine kayıtlı nüfus sayısının düşürülmesi aile hekimine ulaşılabilirliği azaltacak mı?

Aile hekimliği birimine kayıtlı nüfusun 4000'den 3500'e düşürülmesi, vatandaşımızın tıbbi konforunu artırmaktadır. Vatandaşın, aile hekimine erişmesinde bir engel yoktur.

Yeni yönetmelikle aile hekimlerinin ücretlerinde kesintiye gidildi mi?

Yeni yönetmelikle aile hekimlerimizin yüzde 80'inin maaşı yüzde 20 oranında arttı. Maaşı azalan yüzde 12'lik grup ise kasım ayında grev yapan ve kronik hastalık takibi yapmayan hekimlerimizdir.

Aile hekimlerinden bir kez daha iş bırakma kararıAile hekimlerinden bir kez daha iş bırakma kararıGündem
CHP'den kademeli emeklilik çağrısı: Memur ve işçinin yaş ve prim süreleri düzenlenmeliCHP'den kademeli emeklilik çağrısı: Memur ve işçinin yaş ve prim süreleri düzenlenmeliEkonomi

 

Gündem
Yenidoğan Çetesi ile bağlantılı 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
Yenidoğan Çetesi ile bağlantılı 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başladı
Son Dakika: DEM Parti, Öcalan görüşmesi için tarih verdi
Son Dakika: DEM Parti, Öcalan görüşmesi için tarih verdi
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Sıcaklık 5 derece düşecek, gök gürültülü ve kuvvetli yağışa dikkat
AKOM'dan İstanbul'a soğuk ve kuvvetli yağış uyarısı
Avrasya Tüneli'nden 8 yılda 151 milyon araç geçti!
Avrasya Tüneli'nden 8 yılda 151 milyon araç geçti!
SON DAKİKA... Erdoğan açıkladı: Suriye'nin yeni yapılanmasına Türkiye destek verecek
'Suriye'nin yeni yapılanmasına Türkiye destek verecek'