Sağlık Bakanlığı işçi alım kura sonuçları (Kasım 2025); Sağlık Bakanlığı kura sonucu öğrenme konusu araştırılıyor. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmenin hayalini kuran binlerce kişi heyecanla sonuçları öğrenmeye çalışıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIM KURA SONUÇLARI (KASIM 2025)

Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda yapılan kura çekimi, canlı olarak yayınlandı.

Kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ayrı oturumlarda yapıldı. Her bir oturumda, başvuru sahipleri arasından birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar kurayla belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU ÖĞRENME

Başvuru sahipleri, kura çekilişini Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak izleyebildi.

Kuraya ayrıca katılımcı alınmadı.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla erişime açıldı.

Başvuru sahipleri, kura sonuçlarına https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler.

1948 temizlik görevlisi,

572 silahsız güvenlik görevlisi,

244 klinik destek elemanı