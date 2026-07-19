Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki 67 'mükemmel' plajı açıkladı
Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde yayımlanan son analiz sonuçlarına göre, İstanbul'da 67 plajdaki deniz suyu "mükemmel" yüzme suyu kalitesinde.
Bu kategorideki plajlar en çok Şile bölgesinde yoğunlaşırken Adalar da listede yer alıyor.
Şile'de 21 plaj, Adalar bölgesinde 17 plaj bu listeye alındı. Söz konusu iki bölgeyi 10 plajla Silivri, 6 plajla Çatalca, 5 plajla Arnavutköy, 4 plajla Büyükçekmece, 3 plajla Kadıköy ve 1 plajla Beylikdüzü takip etti.
T24'e göre, listenin tamamı şu şekilde:
Şile plajları
Ağlayankaya Plajı
Ağlayankaya Plajı Life Beach
Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii
Akçakese Akkaya Plajı
Akçakese Peacock Beach
Alacalı Plajı
Ayazma Plajı
Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii
Bozgaca Plajı
Doğancılı Plajı
İmrenli Plajı
Kabakoz Plajı
Merkep Adası Plajı 1
Merkep Adası Plajı 2
Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı
Sahilköy Plajı
Sofular Plajı
Uzunkum Plajı
Uzunkum Plajı 1
Uzunkum Plajı 2 (Dere Yanı)
Uzunkum Plajı (Orta Nokta)
Adalar plajları
Burgazada Deniz Kulübü
Burgazada Su Sporları Kulübü Önü
Büyükada Aya Nikola Halk Plajı
Büyükada Kayıkhane Blue Beach
Büyükada Nakibey Plajı
Büyükada Prenses Koyu
Büyükada Su Sporları Kulübü Önü
Büyükada Tabiat Parkı Plajı
Büyükada Yörükalı Plajı Önü
Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Halk Plajı
Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü
Heybeliada Su Sporları Kulübü Önü
Heybeliada Ada Beach Club Önü
Heybeliada Asaf Beach
Kınalıada Su Sporları Kulübü Önü
Kınalıada Ülker Restaurant Önü
Sedef Adası Halk Plajı
Silivri plajları
Altınorak Sitesi Önü
Bizimköy-Parkköy Sitesi Önü
Çanta Albayraklar-Kınalı Mevki Önü
Gümüşyaka Çadır Yeri Mevkii
Kumluk Mevkii
Selimpaşa Başkent Sitesi Önü
Selimpaşa Duruman Mevkii
Semizkum Basınkent 4 Site Önü
Semizkum Çadıryeri Mevkii
Uyumkent Sitesi Önü
Çatalca plajları
Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı
Çilingoz Tabiat Parkı Plajı
Karacaköy Çobankule Plajı
Karacaköy Evicik Plajı
Karacaköy Ormanlı Plajı
Karacaköy Yalıköy Plajı
Arnavutköy plajları
Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı
Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı
Durusu Karaburun Arka Deniz
Durusu Karaburun Öndeniz Doğu Tarafı
Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü
Büyükçekmece plajları
Albatros Sahili
Gürpınar Sahili
Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping Önü
Mimarsinan Sahili
Kadıköy plajları
Caddebostan Plajı Büyük Kulüp Arkası
Caddebostan Plajı Irmak Okulları Arkası
Suadiye Plajı
Beylikdüzü plajları
Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı