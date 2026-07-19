Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki 67 'mükemmel' plajı açıkladı

Bu kategorideki plajlar en çok Şile bölgesinde yoğunlaşırken Adalar da listede yer alıyor.

Şile'de 21 plaj, Adalar bölgesinde 17 plaj bu listeye alındı. Söz konusu iki bölgeyi 10 plajla Silivri, 6 plajla Çatalca, 5 plajla Arnavutköy, 4 plajla Büyükçekmece, 3 plajla Kadıköy ve 1 plajla Beylikdüzü takip etti.

T24'e göre, listenin tamamı şu şekilde:

Şile plajları

Ağlayankaya Plajı

Ağlayankaya Plajı Life Beach

Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii

Akçakese Akkaya Plajı

Akçakese Peacock Beach

Alacalı Plajı

Ayazma Plajı

Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii

Bozgaca Plajı

Doğancılı Plajı

İmrenli Plajı

Kabakoz Plajı

Merkep Adası Plajı 1

Merkep Adası Plajı 2

Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı

Sahilköy Plajı

Sofular Plajı

Uzunkum Plajı

Uzunkum Plajı 1

Uzunkum Plajı 2 (Dere Yanı)

Uzunkum Plajı (Orta Nokta)

Adalar plajları

Burgazada Deniz Kulübü

Burgazada Su Sporları Kulübü Önü

Büyükada Aya Nikola Halk Plajı

Büyükada Kayıkhane Blue Beach

Büyükada Nakibey Plajı

Büyükada Prenses Koyu

Büyükada Su Sporları Kulübü Önü

Büyükada Tabiat Parkı Plajı

Büyükada Yörükalı Plajı Önü

Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Halk Plajı

Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü

Heybeliada Su Sporları Kulübü Önü

Heybeliada Ada Beach Club Önü

Heybeliada Asaf Beach

Kınalıada Su Sporları Kulübü Önü

Kınalıada Ülker Restaurant Önü

Sedef Adası Halk Plajı

Silivri plajları

Altınorak Sitesi Önü

Bizimköy-Parkköy Sitesi Önü

Çanta Albayraklar-Kınalı Mevki Önü

Gümüşyaka Çadır Yeri Mevkii

Kumluk Mevkii

Selimpaşa Başkent Sitesi Önü

Selimpaşa Duruman Mevkii

Semizkum Basınkent 4 Site Önü

Semizkum Çadıryeri Mevkii

Uyumkent Sitesi Önü

Çatalca plajları

Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı

Çilingoz Tabiat Parkı Plajı

Karacaköy Çobankule Plajı

Karacaköy Evicik Plajı

Karacaköy Ormanlı Plajı

Karacaköy Yalıköy Plajı

Arnavutköy plajları

Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı

Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı

Durusu Karaburun Arka Deniz

Durusu Karaburun Öndeniz Doğu Tarafı

Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü

Büyükçekmece plajları

Albatros Sahili

Gürpınar Sahili

Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping Önü

Mimarsinan Sahili

Kadıköy plajları

Caddebostan Plajı Büyük Kulüp Arkası

Caddebostan Plajı Irmak Okulları Arkası

Suadiye Plajı

Beylikdüzü plajları

Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı