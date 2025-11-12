Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nereden bakılır? Şanlıurfa, Ordu, Erzincan, Adana, Kahramanmaraş kura sonuçları araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan işçi alımı başvurularının ardından gözler kuraya çevrildi. Peki kura çekilişi nasıl takip edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatında istihdam edilecek sürekli işçiler için gerçekleştirilen kura çekimi tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği kura sonuçları, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, yalnızca Sağlık Bakanlığı’na ait iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden güvenli şekilde bilgi alabiliyor.

Kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde noter huzurunda ve dijital ortamda canlı yayınla gerçekleştirildi. Bu kapsamda temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi gibi farklı kadrolar için alımlar yapıldı. Süreç tamamen şeffaf bir biçimde yürütülürken, kura sonuçları aynı gün akşam saatlerinde sistem üzerinden erişime açıldı. Adaylar siteye giriş yaptıklarında T.C. kimlik numarası, baba adı, cilt numarası ve doğum yılı bilgilerini girerek asil ya da yedek olarak seçilip seçilmediklerini anında görüntüleyebiliyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, adayların sonuçlarını yalnızca resmî internet sitesi üzerinden öğrenmelerini ve sosyal medya ya da üçüncü taraf kaynaklardan gelen bağlantılara itibar etmemelerini özellikle vurguladı. Kura sonuçlarının ardından yerleştirme süreci başlayacak ve adaylardan istenen belgelerin teslim tarihleri yine aynı sayfada duyurulacak.

ŞANLIURFA, ORDU, ERZİNCAN, ADANA, KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı’nın ilgili sitesinden il il sonuçlara bakabilirsiniz. Ayrıca bakanlığında resmi Youtube kanalında da kura çekilişinde geri dönük takip yapabilirsiniz.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kura çekimiyle kadrolara yerleşen adaylar görevlerine en kısa sürede başlayacak. Böylece hem sağlık hizmetlerinde destek personel ihtiyacı karşılanacak hem de istihdam açısından önemli bir adım atılmış olacak. Adaylar, süreci düzenli olarak iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden takip edebilecek.