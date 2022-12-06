Sağlık Bakanlığı personel alımı: 2023'te kaç sağlık personeli alınacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında yeni yılda istihdam edilecek personel sayısı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için yeni yılda uygulanmak üzere istihdam edilecek sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamındaki 27 bin sözleşmeli personel kadrosunda en büyük kontenjan ise uzman tabiblere ayırılmış durumda. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.