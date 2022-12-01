Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir? 42 bin 500 personel istihdam edilecek

Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında 85 bin personel istihdam etmeye hazırlanıyor. Bu alımın ilk ayağında ise 42 bin 500 personel alınacak ve süreç başlayacak. Sağlık Bakanlığı personel alımına dair süreç merak edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun İŞKUR'a gönderildiğini duyurdu.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı açıklamasında Koca, alımlarda atamaların mülakat yapılmaksızın doğrudan yapılacağını, ilk etabın tamamlanmasının hemen ardından ise ikinci etap alımlarının yapılacağını söyledi. Koca ayrıca kurum içi 4 bin 924 sözleşmeli atama için çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığı personel alımında branş dağılımının nasıl olacağına dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.