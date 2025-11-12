Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları (Kasım 2025); Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi, güvenlik alımı konusunda kura çekilişi yapıldı. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI (KASIM 2025)

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılacak işçi alımlarında, adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulmayacak; sonuçlar doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla birlikte, kura çekiminin tarihi ve saati de netleşti.

Buna göre, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 Çarşamba günü 10:30 itibarıyla Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, Bakanlığın resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca sonuçlar akşam saatlerinde adayların erişimine açılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ, GÜVENLİK ALIMI

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, atama ile ilgili bilgi ve belgeler ve diğer tüm duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden yayımlanacak.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, sonuçların 18.00'den sonra ilan edilmesi bekleniyor.