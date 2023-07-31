Sağlık Bakanlığına yönetmelik çağrısı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın, hafta sonu yayınladığı “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında” yönetmeliğini gündeme getirdi.

Yeni yönetmelikle sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılmasının yasaklandığını belirten Emir, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

“İnsan sağlığını tehlikeye düşüren, tanı ve tedavi sürecini olumsuz olarak etkileyen faaliyetlerin denetim altına alınmasını tabii ki destekleriz. Bu tür denetim ve denetim sonucunda uygulanacak yaptırımlar Sağlık Bakanlığının asli görevleri arasındadır. Ancak, Bakanlık reklam yasağı adı altında halk sağlığına duyarlı hekimleri ve meslek örgütlerini susturmak istiyor. Sağlık alanında belirli etik düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz ama fırsattan istifade etmek amacıyla hekimlere sopa gösterilmesini kabul etmiyoruz. Bir düzenleme yapılacaksa bunun bürokratik kurullar yerine mesleki etik kurullara bırakılması daha doğru olur. Neyin bilimsel neyin etik olduğuna bakanlık bürokrasisi değil hekimler karar vermelidir.”

"Bakanlık, hekimleri RTÜK sopasının denetimine sokmak istiyor"

Yönetmeliğin 5’inci maddesinin a bendine dikkat çeken Emir, şunları belirtti:

“İlgili maddede, ‘tanıtım ve bilgilendirmelerde, genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması zorunludur’ deniyor. Ayrıca b bendinde de ‘Sağlık hizmet sunumu ile ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilir’ ifadesi kullanılıyor. Öte yandan h bendinde de ‘Bilimsel terimler, araştırma sonuçları veya bilimsel yayınlardan yapılan alıntı ve istatistiki veriler gerçekte olduklarından farklı sonuçlar doğuracak biçimde sunulamaz’ ifadesine yer verilmiş. Denetim sonucunda uygulanacak yaptırım yetkisi ise Radyo Televizyon ve Üst Kurulu’na (RTÜK) veriliyor.

Tüm bu maddeler bize COVID salgını sırasında, Sağlık Bakanlığının toplumdan gizlediği salgına karşı hekimlerin uyarılarını hatırlatıyor. Yani bu yönetmelik, COVID salgını sırasında yürürlükte olsaydı, halkı bilimsel gerçekler ışığında uyaran hekimlerin tümü cezalandırılacaktı. Kendi sunduğu verileri gerçek kabul eden, işine gelmeyen tüm açıklamaların gerçek dışı olduğunu öne süren Bakanlık, bu yönetmelikle hekimleri RTÜK sopasının denetimine sokmak istiyor. Yönetmelikte ayrıca halka da gözdağı veriliyor.

Deniyor ki, bu bilgilendirmeleri paylaşanlar da aynı şekilde sorumludur. Söz konusu yönetmelik tamamen hukuka aykırıdır. İnsan sağlığını tehlikeye düşürecek tanıtım, reklam ve uygulamalarla mücadele edilmek isteniyorsa ilgili maddelerdeki tanımların daha net yapılması ve şüpheye yer bırakılmaması gerekiyor. Sağlık Bakanlığına çağrımız, yönetmeliğin yeniden gözden geçirilmesi ve sağlık meslek örgütlerinin de görüşü alınmasıdır.”