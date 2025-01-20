Sağlık Bakanlığı'ndan Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı, spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Bilincinin açık olduğu belirtilen Arıkan’ın tedavisinin Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürdüğü ifade edildi.
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TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken fenalık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Ünlü spikerin kalp krizi geçirdiği duyurulmuştu.
Sağlık Bakanlığı, Arıkan'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etmektedir.
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