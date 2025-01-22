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Sağlık Bakanlığı'ndan Kartalkaya faciası açıklaması: 51 kişi yaralanmıştı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 1'i ağır olmak üzere 51 kişinin yaralandığı belirtildi. Bugün itibarıyla 29 yaralı taburcu edilirken, 22 kişinin tedavisi hastanelerde devam ediyor.

Haber Merkezi
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Sağlık Bakanlığı'ndan Kartalkaya faciası açıklaması: 51 kişi yaralanmıştı
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangın faciasında yaralıların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, faciada 1'i ağır 51 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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