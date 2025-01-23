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Sağlık Bakanlığı'ndan Kartalkaya yaralılarının durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangında yaralanan 40 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Halen 10 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde sürmektedir” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
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Sağlık Bakanlığı'ndan Kartalkaya yaralılarının durumuna ilişkin açıklama
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Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya’da çıkan yangında yaralanan 40 kişinin taburcu edildiğini, 10 yaralının ise hastanelerdeki tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Ne Olmuştu?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta sabaha karşı bir yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre -1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangın için ilk ihbar saat 03.21’de yapıldı, ilk müdahale 1 saat 15 dakika sonra gerçekleşti. Oteldeki yangın 11 saatte söndürüldü. Ön hasar tespit raporunda binanın "ağır hasarlı" olduğu belirlendi. Korkunç yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

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