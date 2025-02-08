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Sağlık Bakanlığı'ndan 'ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği' iddiasına  açıklama

Sağlık Bakanlığı, Aydın'daki bir özel hastanede "ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Sağlık Bakanlığı'ndan 'ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği' iddiasına  açıklama
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Bakanlığın "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aydın'daki bir özel hastanede ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiğine dair haberler üzerine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan olağan dışı denetim süreciyle ilgili vatandaşları bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Bahse konu hastanede 30 Ocak'tan itibaren 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat'ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat saat 10.35 itibarıyla taburcu edildiğinin kayıtlardan görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tekerlekli sandalye ile acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır. Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40'ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

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