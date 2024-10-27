Sağlık Bakanlığı'ndan TUSAŞ saldırısında yaralananlarla ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16'sının taburcu edildiğini duyurdu. Bakanlık, tedavi altındaki 6 yaralının sağlık durumunun stabil olduğunu ve hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğünü belirtti.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine yönelik düzenlenen hain terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olmuş, 22 kişi ise yaralanmıştı. Sağlık Bakanlığı, yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
6 yaralının durumu stabil
Bakanlık yaptığı açıklamada; 22 yaralıdan 16'sının taburcu edildiğini ve 6 yaralının durumunun stabil olduğunu belirtti.
Ne olmuştu?
TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik 23 Ekim 2024 Çarşamba günü düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı.
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.