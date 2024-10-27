Sağlık Bakanlığı'ndan TUSAŞ saldırısında yaralananlarla ilgili açıklama

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine yönelik düzenlenen hain terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olmuş, 22 kişi ise yaralanmıştı. Sağlık Bakanlığı, yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

6 yaralının durumu stabil

Bakanlık yaptığı açıklamada; 22 yaralıdan 16'sının taburcu edildiğini ve 6 yaralının durumunun stabil olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik 23 Ekim 2024 Çarşamba günü düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.