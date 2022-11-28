Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı yayımlandı

Sağlık Bakanlığı'nın 30,000'i sözleşmeli sağlık personel, 11,317'si sürekli işçi ve 1,183'ü sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42,500 personel istihdam edeceği duyuruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, istihdam edilmesi planlanan 30,000 sağlık personeli; biyolog, odyolog, psikolog, hemşire ve çeşitli terapistler ile bazı branşlarda sağlık teknikerlerinden oluşuyor.

Bu kapsamda istihdam edileceği duyurulan 1,183 sözleşmeli personel ise büro, hizmet ve destek personeli ile çeşitli branşlarda mühendislerden oluşuyor.

İlana göre, çeşitli branşlarda destek personeli, güvenlik, bilgisayar bakım, biyomedikal cihaz servis elemanları ile çeşitli branşlarda tamir ve bakım elemanlarından oluşan 11,317 kadro için de alım yapılacak.