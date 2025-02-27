Sağlık Bakanlığı'nın raporu Yenidoğan Çetesi davasına girdi: Bebek ölümleri önlenemezdi

İstanbul’da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 25’i tutuklu 46 sanığın yargılanmasına devam edildi. Açıklanan ara kararda 25 sanıktan dördünün tahliye edilmesine karar verildi.

Bir sonraki duruşma 21 Nisan'da

Mahkeme heyeti diğer 21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan Pazartesi günü saat 10:00'a erteledi.

Kimlere tahliye kararı verildi?

Tahliye kararı verilen sanıklar Emine Avcı, Serdar Yüksel, Funda Özen ve Hüseyin Gündüz.

Bebekler için ayrı ayrı inceleme

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre Bebek Ölümleri İnceleme Kurulu il ve ilçelerde gerçekleşen tüm bebek ölümlerini değerlendirip rapor hazırlıyor. Rapor üç seçenek ile kayıt altına alınıyor: “Önlenebilir, önlenemez, karar verilemedi.”

Rapora göre bir tek Havanur bebeğin ölüm nedenine ilişkin "Karar verilemedi" ifadesini kullandı. Havanur'la ilgili raporun ölümden 16 ay sonra hazırlanmış olması dikkat çekti.

Raporlar bebek ölümlerinin önlenemez olduğunu söyledi

Dava sürecinde Adli Tıp İhtisas Kurumu tarafından hazırlanan 8 Temmuz 2024 tarihli raporun 28 Ekim'de hazırlanan iddianameye eklenmediği ortaya çıkmıştı.

Adli Tıp raporunda Havanur Karakoç bebeğin ölümünde hekim kusurunun olmadığı, bağırsaktaki bir hasar nedeniyle öldüğü öne sürülmüştü.

İddianameye bu raporun girmemesine fakat sanıkları kusurlu gösteren Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun girmesine sanık avukatları tepki göstermişti. Yargılamadaki rapor çelişkisinden sonra dosyaya yeni bir rapor girdi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bebek Ölümleri İnceleme Kurulu Çalışma Raporu’na göre Öykü bebeğin ölümü önlenemez durumdaydı. Soruşturmada adı geçen başka bir bebek olan Tokluoğlu ile ilgili de raporda aynı ifadeler yer alıyor.

Kaya bebek, Karaduman bebek ve Melek bebeklerin ölümünün de önlenemez olduğu belirtilen raporda yalnızca Havanur Karakoç hakkında "karar verilemedi" kanaati oluştu.