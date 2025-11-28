Sağlık çalışanları promosyon ne zaman yatacak (2025)? Doktor, hemşire, ebe promosyon yattı mı?

Sağlık çalışanları promosyon ne zaman yatacak (2025)? Doktor, hemşire, ebe 100.000 TL promosyon yattı mı? soruları araştırılıyor. Promosyon ödemesini alabilmek için heyecanla bekleyen çok sayıda emekçi ödeme tarihini araştırıyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK (2025)?

Sağlık çalışanlarına ödenecek promosyonla ilgili açıklama Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci’den geldi. Kahveci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık Bakanlığı’nın 90.000,00 TL nakit ve 10.000,00 TL para puan olarak bir promosyon anlaşması yaptığı ifade edilmektedir.

Her yıla bir maaş tutarı olacak şekilde bir anlaşma yapılması gerekli iken böyle bir promosyon anlaşması bu haliyle kabul edilebilirlikten ve çalışanların beklentilerini karşılamaktan çok uzaktır.

Bakanlık sosyal taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapmalı ve promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmalıdır.

Önemli olan bir anlaşma yapılması değil çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılmasıdır. Bu anlamda Bakanlığa çağrı yapıyor ve yeni bir değerlendirmenin zaruri olduğunu ifade ediyoruz.”

DOKTOR, HEMŞİRE, EBE 100.000 TL PROMOSYON YATTI MI?

Bazı illerde yapılan ihalelerde, sağlık çalışanlarına 3 yıllık taahhüt karşılığında tek seferde 95.500 TL promosyon ödemesi gerçekleştiren iller olduğu bildirildi. Öte yandan, merkezi pazarlıkta bankaların önerdiği tekliflerden biri 90.000 TL nakit + 10.000 TL para puan toplamda 100.000 TL civarında olarak öne çıktı.

Ödemelerin ne zaman yapılacağı kesinleşmedi, bu süre, il sağlık müdürlüklerinin bankalarla protokol imzalamalarına bağlı. Bazı uzmanlar 2025 son çeyreğinde (Ekim–Aralık) promosyon ödemelerinin ya da kredi imkanlarının devreye girebileceğini öne sürüyor.

Sendikalar, tek seferlik promosyonun, sağlık çalışanlarının son yıllarda yaşadığı enflasyon ve ekonomik zorluklar göz önüne alındığında, en az üç maaş tutarında ya da hakedilen bir miktar olması gerektiğini savunuyor. Bazı sendika temsilcilerinin beklentisi bu rakamın 150.000 TL’ye kadar çıkabileceği yönünde.