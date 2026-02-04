  1. Ekonomim
  3. Sağlıkta rüşvet iddiası: Çok sayıda doktor hakkında gözaltı kararı
Maddi çıkar sağladığı iddia edilen doktorlara yönelik Konya merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5'i doktor 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı doktorların belirli firma ve ürünlerin tercih edilmesi karşılığında maddi çıkar sağladıkları iddiası üzerine çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Konya merkezli İstanbul, Antalya, Mardin ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5'i doktor 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

