Saha önlemleri tartışılıyordu: İçişleri Bakanlığı'ndan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına inceleme

İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği, aralarında bir emniyet müdürü yardımcısının da yer aldığı altı kişilik heyet Pazar günü oynanan ve yaşanan olaylar yüzünden ülke gündeminden düşmeyen Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında maç öncesi, maç sırası ve maç sonrasında alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını araştırmak için Trabzon’a gitti.

VOA'nın haberine göre heyet buradaki incelemelerinde, Trabzon Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişinin ifadeleriyle birlikte stat içi ve stat dışındaki kamera görüntülerini değerlendirecek.

"Maskeli holigan" Almanya’dan gelmiş

Olaylara dair yürütülen soruşturmalardan ise yeni detaylar ve ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Maç sonunda sahaya ilk atlayan ve kolunda 'kelebek' adı verilen bıçak sakladığı öne sürülen kişinin maçtan önce arkadaşları ile sosyal medyada yumruklarını göstererek poz verdikleri fotoğraflar paylaştığı ve karşılaşma için Almanya'dan geldiği öğrenildi.

Tüm bunların yanı sıra Trabzonspor ve Fenerbahçe tarafları da olaylara ilişkin açıklamalar ve adımlar atmaya devam ediyor. Fenerbahçe olağanüstü genel kurul kararını KAP’a bildirdi, Trabzonspor basın toplantısı yapacak.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 2 Nisan’da futbol takımının ligden çekilmesinin de gündemde yer aldığı olağanüstü genel kurul çağrısını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu 20 Mart Çarşamba günü bir basın toplantısı yapma kararı aldı. Başkan Ertuğrul Doğan’ın yapacağı basın toplantısına şehirdeki tüm siyasi partilerin il başkanları da davet edildi.

Trabzonspor 4 Fenerbahçeli futbolcu için suç duyurusuna hazırlanıyor

T24'ün aktardığına göre bordo mavili kulübün maç sonrası olaylara karışan Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, Michy Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Trabzonspor yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

"Hiç kimse kendi özerk alanında ‘tek iktidarım’ diye düşünmesin"

Cumhurbaşkanlığı’ndan konuyla ilgili şu ana kadar açıklama yapan tek isim maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum.

Uçum X hesabından yaptığı yorumda, “Hiç kimse kendi özerk alanında ‘tek iktidarım’ diye düşünmesin, Devlet her özerk alanı takip eder. Herkes bunun farkına varsın. Konu hangi mecra olursa olsun, ister siyaset, ister ekonomi, ister hukuk, ister futbol fark etmez, Devlet Türkiye’ye bilerek ya da bilmeyerek yahut örtülü ya da açık Türkiye düşmanlığı üzerinden iş ve işlem içinde olanlara, her zemini kaos üretmek için kullananlara karşı her türlü tedbiri alır. Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma futbolcuları kapsamıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bugün konuyla ilgili iki açıklama yaptı.

Bakan Tunç ilk açıklamasında “Görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum sözkonusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur” dedi.

Fenerbahçe kulübü ise yazılı bir açıklama yaparak Adalet Bakanı Tunç’un bu sözlerine tepki gösterdi.

Açıklamada, “Bakanımızın bu sözlerini, maç boyunca, 90 dakikanın ilk saniyesinden son anına kadar sahaya atılan su şişeleri, kesici aletler, çakmakların, metal paraların olduğu ortamda oyunu oynamaya çalışan, sahaya atılan meşaleyi eliyle kaldırıp saha dışına atma bilincinde olan, tüm bu baskı, tahriklere rağmen en ufak reaksiyon dahi göstermeyen futbol takımımıza, teknik ekibimize ve camiamıza yapılan bir haksızlık olarak kabul ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“Sayın Bakanımızın bu konuda yaşanan tüm bu olayların mağduru ve tek masum tarafı olan Fenerbahçe'yi hedef almayı fırsat kollayanların konuyu çarpıtmalarına izin verecek açıklamaları bizi derinden yaralamıştır” denildi.

Bakan Yılmaz Tunç bu açıklama sonrası, “Bir yanlış anlama sözkonusu. Fenerbahçe kulübümüzün bir açıklaması olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına yönelik beyanımız sözkonusu değil. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası oluşan yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz. Futbolcularla alakalı soruşturma sözkonusu değil. Futbolculara saldıranlarla ilgili adli süreç devam ediyor” diyerek sözlerine açıklık getirdi.

Adalet Bakanı Tunç, gözaltına alınan 12 kişi dışında 26 şüphelinin daha Trabzon Savcılığı’nca kimlik tespitinin yapıldığını söyledi.