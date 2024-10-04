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Şahan Gökbakar hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen, Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda yer alan kaçak (ruhsatsız) yapıda izinsiz güneş panelleri, su deposu ve mevcut iskeleye ahşap kaplamasıyla ilgili Gökbakar ile 2 kişi hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

AA
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Şahan Gökbakar hakkında 10 yıla kadar hapis istemi
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Turgut Mahallesi'nde kayıtlı, mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım A.Ş'ye ait taşınmazın Marmaris Belediyesi ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince kaçak (ruhsatsız) olması nedeniyle mühürlenmesinin ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Marmaris Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu.

İddianamede, şüpheliler Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar ve Ç.Ö'nün Marmaris İlçesi Turgut Mahallesi’nde bulunan taşınmazda kaçak olarak "güneş panelleri, su deposu ve mevcut iskeleyi ahşap kaplama" yaptıkları belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin "İmar Kirliliğine Neden Olma", "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 65/1 maddesine muhalefet" ve "3621 Sayılı Kıyı Kanunun 15/1,4 maddesine aykırılık" suçlarından 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapı kayıt belgesi iptal edilen yapı, Marmaris Belediyesi ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince mühürlenmişti.

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