Sahibinden.com'dan ‘El Verin Ev Yapalım’a 25 milyon lira destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) depremden etkilenen şehirleri tekrar ayağa kaldırmak için nisan ayında başlattığı ‘El Verin Ev Yapalım’ projesine destekler sürüyor. sahibinden.com bu kapsamda TOBB'un başlattığı "El Verin Ev Yapalım" konut seferberliği projesine de 25 milyon TL ile desteğini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kahramanmaraş merkezli depremler, hepimizi derinden sarstı. Depremin ilk anından itibaren TOBB ve camia olarak bölgenin yanında olduk, bölgenin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamaya gayret ettik. Bölgede depremden etkilenen vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirebilmenin yegane yolu, dayanışmayla hareket etmekten geçiyor. Bölgenin en önemli ihtiyacı kalıcı konutların yapılması. İşte biz de TOBB olarak 365 Oda ve Borsamız, 65 sektör meclisimiz, kadın ve genç girişimciler kurullarımız, tüccar ve sanayicilerimizle birlikte depremzedeler için kalıcı konutların inşa edilmesi için kollarımızı sıvadık. İlk etapta TOBB olarak 1 milyar TL nakdi destek vererek İş Dünyası Konut Seferberliğimizi başlattık." ifadelerini kullandı.

"El Verin Ev Yapalım" sloganıyla tüm iş dünyasını destek olmaya davet ettikleri seferberliğin her geçen gün büyüdüğünü aktaran Hisarcıklıoğlu, "İşte sahibinden.com şirketimiz de bu çağrımıza uyarak, konut seferberliğimize ciddi bir katkı sunuyor. sahibinden.com’a bu duyarlı davranışı için teşekkür ediyor, CEO Burak Ertaş başta olmak üzere tüm sahibinden ailesini kutluyorum. Buradan diğer şirketlerimize de sesleniyorum. Gelin ister bir blok, ister bir daire, ister bir tuğla karşılığı bağışta bulunun. Gelin hep birlikte 'El Verin ev Yapalım'. Vereceğiniz destekle, depremzedelerin yarınlarına umut olalım." açıklamasında bulundu.

“Bölgenin yaralarını hep birlikte saracağız"

sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş ise şunları kaydetti: "Yaşadığımız deprem felaketi sonrası ülkece en büyük önceliğimiz şüphesiz ki günlük ihtiyaçların yanında bölgede hayatın bir an önce normalleşmesi, şehirlerimizin, sosyal hayatın yeniden inşası için çalışmak. Depremzede vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşması, bölgede hayatlarını yeniden kurabilmeleri çok elzem bir ihtiyaç. Bu kapsamda TOBB’un hayata geçirdiği ‘El Verin Ev Yapalım’ projesini çok değerli ve önemli buluyor ve bu projeye 25 milyon TL ile destek oluyoruz. Umuyoruz ki TOBB’un değerli çabalarıyla ortaya konulan bu projeye tüm Türk iş dünyası el verecek ve en kısa sürede çok sayıda aileyi evlerine kavuşturacağız. Dayanışma heyecanımızı asla kaybetmeden, yaşadıklarımızı unutmadan bölgenin yaralarını hep birlikte saracağız.”