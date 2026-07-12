Sahilde bulduğu İHA'yı, arazi aracına yükleyip evine götürdü
Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde bulduğu insansız hava aracını (İHA), arazi aracına yükleyerek evinin bahçesine götüren 61 yaşındaki A.Ç., jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, İHA’yı incelemek üzere teslim aldı.
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İhbarın ardından bölgeye Jandarma Patlayıcı Madde İnceleme ve Mühimmat İmha Timi (PAMİT) ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İHA’nın bulunduğu bahçe ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, incelemede bulundu. İHA, daha sonra detaylı inceleme için jandarma ekiplerince götürüldü.