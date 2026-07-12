Sahilde bulduğu İHA'yı, arazi aracına yükleyip evine götürdü

İhbarın ardından bölgeye Jandarma Patlayıcı Madde İnceleme ve Mühimmat İmha Timi (PAMİT) ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İHA’nın bulunduğu bahçe ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, incelemede bulundu. İHA, daha sonra detaylı inceleme için jandarma ekiplerince götürüldü.