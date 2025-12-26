  1. Ekonomim
Samsun'da sahile vuran, üzerinde Rusça yazılar bulunduğu belirlenen sandık, polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Atakum ilçesi İncesu mevkisinde sahilde bir sandık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sahil şeridinde güvenlik önlemi alarak sandık üzerinde inceleme yaptı. Sahile, üzerinde Rusça yazılar olan sandık vurdu - Resim : 1

Yapılan ilk incelemede sandığın üzerinde Rusça yazılar bulunduğu belirlendi. Şüpheli bulunması nedeniyle tedbir amaçlı muhafaza altına alınan sandık, ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.