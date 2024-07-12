Tartışmalı ‘sokak hayvanı’ düzenlemesinde sert önlemler: Ötanazi, hapis ve para cezası...

ANKARA(EKONOMİ) - AK Parti Hayvan Haklarını Koruma Kanunu nda değişiklik öngören 17 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı.

Teklifle yakala-kısırlaştır-tut sahiplendir modeline geçiliyor. Sağlıklı hayvanların uyutulması yasaklanırken, kuduz ve salgın yayan hasta hayvanlar için ötenazi uygulanacak. Bu hayvanların uyutulmasına veterinerler kurulu karar verecek. Sahip olduğu hayvanı sokağa bırakana 60 bin lira ceza, sokak hayvanları için bütçesinden ayırması gereken kaynağı ayırmayan belediye yöneticilerine ise 2 yıla kadar hapis cezası geliyor.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun bazı maddelerinde değişiklik öngören teklife göre bakımevine alınan hayvanlardan saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce ötenazi yapılacak.

Sahipsiz hayvan popülasyonunun; kamu güvenliği bakımından tehlike oluşturmasına veya hayvandan hayvana ya da hayvandan insana bulaşan hastalıkların görülmesine, su kaynaklarının, yaban hayatının ve biyolojik çeşitliliğin zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde ilgili yerel yönetim tarafından sahipsiz hayvanlara da ötenazi yapılabilecek.

Belediyelere destek ve teşvik verilecek.

Teklife göre, başta belediyeler olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bakımevi, hastane ve rehabilitasyon merkezi kurmak için teşvik veya destek verilecek.

Söz konusu hayvanlardan sahiplendirilme niteliği olanlar sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevinde barındırılacaklar.

Sahip olduğu hayvanı terk edenlere yönelik uygulanan para cezasında üst sınır 60 bin liraya çıkarılıyor.

Yerel yönetimlere 2 yıla kadar hapis cezası

Kanun teklifi ile il özel idarelerine sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürme sorumluluğu getiriliyor.

Belediyelere ise bütçelerinin belirli bir oranını barınaklara ayırması zorunluluğuna uymamaları, bu kaynağı başka alanlarda kullanmaları halinde 2 yıla kadar hapis cezası öngören yaptırımlar bulunuyor.

Kanuna eklenen geçici bir madde ile hayvan sahiplerine, hayvanlarına çip taktırması için 31 Aralık 2025’e kadar süre veriliyor.