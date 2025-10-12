  1. Ekonomim
Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçiren Giresunlu sanatçı Yüksel Kader hayatını kaybetti.

Sahnede kalp krizi geçiren Giresunlu sanatçı hayatını kaybetti (VİDEO)
Giresun’dan Gemlik’e gelen yöresel sanatçı Yüksel Kader (45), sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirdi. 

Davetlilerin şaşkın bakışları arasında yere yığılan sanatçıya ilk müdahaleyi salondakiler yaparken, 112 ambulansıyle hastaneye kaldırılan Kader, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sahnede kalp krizi geçiren Giresunlu sanatçı hayatını kaybetti (VİDEO) - Resim : 1
Kader’in akraba düğünü için Gemlik’e geldiği ve misafirlere jest yapmak için sahneye çıktığı öğrenildi.

