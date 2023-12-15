Sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçiren Pedro Henrique hayatını kaybetti
Gospel müzik türünde şarkılar söyleyen Pedro Henrique, Feira de Santana kentinde sahne performansı esnasında hayatını kaybetti.
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Brezilyalı sanatçı Pedro Henrique, sahnede kalp krizi geçirdi.
Brezilya'nın Feira de Santana kentinde internette yayınlanan dini bir etkinlikte sahne alan ve gospel türünde şarkılar söyleyen 30 yaşındaki Pedro Henrique, sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Henrique’nin şarkı söylediği sırada dengesini kaybederek sırt üstü yere düşerken, izleyiciler de hemen yardım için sahneye koştu.