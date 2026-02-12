Sahnedeki sözleri için soruşturma açılmıştı: Hasan Can Kaya için karar verildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Hasan Can Kaya hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Savcılık, sunulan savunma ve görüntülerin kronolojik arka planını değerlendirerek, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmetti.

Ne olmuştu?

Konuşanlar programının sunucusu ünlü komedyen Hasan Can Kaya, Konuşanlar programında bir seyircisiyle yaşadığı diyalog nedeniyle hedef gösterilmişti. 17 Kasım 2025’te yapılan bir ihbar üzerine Kaya hakkında, "“halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Kaya’nın bir konuğa yönelik "Hz. İsa EYT’den yararlansaymış…" şeklindeki ifadelerinin yer aldığı program görüntülerinin iki yıl öncesine ait olduğu ve sosyal medyada yeniden dolaşıma girdiği tespit edildi.

Özür mesajı yayımladı

Hasan Can Kaya ifadesinde; dini değerleri aşağılamaya yönelik özel bir kastının olmadığını, görüntülerin amacından saptırıldığını ve özür mesajı yayımladığını belirtti.