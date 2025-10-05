  1. Ekonomim
Sahte alkolden zehirlenen yazar Hanzade Urul yaşamını yitirdi

Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan yazar Hanzade Özerten Urul, 9 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti.

24 Ocak'ta meydana gelen olayda, yazar ve iletişimci Hanzade Özerten Urul ve eşi Emre Urul, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle fenalaştı.

Hanzade Özerten Urul, Bodrum Devlet Hastanesi'ne eşi ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hanzade Urul, önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından bir özel hastaneye sevk edildi.

45 yaşındaki Hanzede Özerten Urul, 28 Eylül'de, 9 ay süren yaşam savaşını kaybetti.

Cenazesi Ortakent Kerem Aydınlar Camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Eşi Emre Urul'un ise taburcu edildiği öğrenildi.

Şüpheliler yakalandı

Olay ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çiftin metil alkolü Ankara'dan aldıkları belirlendi.

Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 26 Ocak'ta düzenlenen operasyon ile şüpheliler, Ankara'da gözaltına alındı.

2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

