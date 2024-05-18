Sahte altın atölyesine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen sahte altın operasyonlarında 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Adana merkezli 4 ilde 'Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan' şahıslara yönelik düzenlenen 'AYAR-3' operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan, 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, 1614 adet tam altın ve 57 adet reşat altın ele geçirildi. Operasyonlarda 'Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik' suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta 'AYAR-3' operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu, 14 adet tam altın kalıbı, 13 adet yarım altın kalıbı, 10 adet çeyrek altın kalıbı, 10 adet altın kalıplarına ait halka, 4 adet basıma hazır pul altın ve siparişlere ait evraklara el konuldu."