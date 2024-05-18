Sahte altın atölyesine operasyon
Bakan Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen sahte altın operasyonlarında yaklaşık değeri 50 milyon TL olan 3 bin 646 çeyrek altın, 811 yarım altın, 1614 tam altın ve 57 adet reşat altın ile 14 tam altın kalıbı, 13 yarım altın kalıbı, 10 çeyrek altın kalıbı ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen sahte altın operasyonlarında 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
"Adana merkezli 4 ilde 'Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan' şahıslara yönelik düzenlenen 'AYAR-3' operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan, 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, 1614 adet tam altın ve 57 adet reşat altın ele geçirildi. Operasyonlarda 'Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik' suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.
Yerlikaya açıklamanın devamında şunları kaydetti:
"Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta 'AYAR-3' operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar sonucu, 14 adet tam altın kalıbı, 13 adet yarım altın kalıbı, 10 adet çeyrek altın kalıbı, 10 adet altın kalıplarına ait halka, 4 adet basıma hazır pul altın ve siparişlere ait evraklara el konuldu."
Adana merkezli 4️⃣ ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 5️⃣0️⃣ milyon TL olan;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 18, 2024
📌3️⃣ bin 6️⃣4️⃣6️⃣ adet çeyrek altın,
📌8️⃣1️⃣1️⃣ adet yarım altın,
📌1️⃣.6️⃣1️⃣4️⃣ adet tam altın ve… pic.twitter.com/x9RZNo0idQ