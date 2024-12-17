  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sahte belgeyle eğitim kredisi alanlara operasyon! 149 şüpheliye gözaltı kararı
Takip Et

Sahte belgeyle eğitim kredisi alanlara operasyon! 149 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt dışı eğitim müşavirliklerince düzenlenmiş gibi gösterilen sahte belgelerle usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteğine başvuran, lisans mezunu olmayan ve yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan 149 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sahte belgeyle eğitim kredisi alanlara operasyon! 149 şüpheliye gözaltı kararı
Takip Et

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir kısmı lisans mezunu olmayan, yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan ve Almanya, İsviçre, İzlanda'da faaliyet gösteren Freiburg Üniversitesi, Duisburg Essen Üniversitesi, Lucerne Üniversitesi, Köln Üniversitesi, St. Gallen Üniversitesi'nde doktora yapıyor gibi kredi desteği aldığı tespit edilen 149 şüpheli şahsın Ankara merkezli 17 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.

149 şüpheliden 103'ü yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü'nün suç duyurusu üzerine tespit edilen ve gözaltına alınmasına karar verilen 149 şüpheliden 103'ü yakalandı. Firar olan şüphelilerin yakalanmalarına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam ediliyor.

Beylerbeyi'nde tur teknesinde yangın paniği! Sahil güvenlik ekipleri olay yerindeBeylerbeyi'nde tur teknesinde yangın paniği! Sahil güvenlik ekipleri olay yerindeGündem

 

Google Arama motoruna rakip geldi: ChatGPT Search kullanıma sunuldu, kartlar yeniden dağıtılacak!Google Arama motoruna rakip geldi: ChatGPT Search kullanıma sunuldu, kartlar yeniden dağıtılacak!Teknoloji

 

Gündem
Antalya'ya sevk edilmişti: Sanatçı Ferdi Tayfur'un sağlık durumu nasıl?
Antalya'ya sevk edilmişti: Sanatçı Ferdi Tayfur'un sağlık durumu nasıl?
MGM'den uyarı geldi! Yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı
MGM'den uyarı geldi! Yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı
HGS şantajcıları yakalandı: Şaka olsun diye çökertmişler
HGS şantajcıları yakalandı: Şaka olsun diye çökertmişler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü
Beylerbeyi'nde tur teknesinde yangın paniği! Sahil güvenlik ekipleri olay yerinde
Boğazda tur teknesinde yangın! Sahil güvenlik ekipleri olay yerinde
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 7 ilde 19 şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 7 ilde 19 şüpheli gözaltında