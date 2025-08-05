Sahte diploma skandalı deşifre oldu! Seansı 4.500 TL olan ünlü psikolog halı yıkamacısı çıktı

Kamuoyunda tanınan bir isim haline gelen ve yüksek seans ücretleriyle gündeme gelen Abdullah Volkan Uçak’ın, psikoloji diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Uçak’ın, mesleğe başlamadan önce halı yıkama işiyle uğraştığı belirlendi.

Sosyal medyada psikoloji alanında yaptığı paylaşımlarla binlerce takipçiye ulaşan ve “uzman” kimliğiyle danışan kabul eden Uçak’ın aslında herhangi bir psikoloji lisansı bulunmadığı tespit edildi. Eğitim geçmişi incelenen Uçak’ın, resmi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmadığı, kullandığı diplomanın ise geçersiz olduğu anlaşıldı.

Sahte psikoloğun geçmişte halı yıkamacılığı yaptığı bilgisi de kamuoyuna yansıdı. Yetkisiz şekilde psikolojik danışmanlık hizmeti veren Uçak hakkında yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Murat Övüç'e yaptığı seans gündem oldu

Ege Üniversitesi'nden sahte diploma ile mezun gibi kendisini gösteren Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanlığı yaptığı tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e yaptığı seans ile daha önce gündem olan Uçak'ın seans başı 4 bin 500 TL aldığı kamuoyuna yansımıştı.

Türkiye’nin sahte diploma skandalı büyüyor

Sahte diploma skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Aralarında doçent ve profesörlerin de olduğu 400 kişinin sahte diploma ile kariyer sahibi olduğu belirlenirken, iddialar arttıkça skandalın boyutu da büyüyor.

Sahte diploma, kimlik, belge...

Kamu kuruluşlarındaki isimlerin e-imzalarını ele geçirerek sahte diploma, belge, kimlik üreten organize suç çetesi para karşılığı adeta sahte evrak dağıtmış.

37 kişi tutuklandı

Şikayetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 kişi tutuklandığını duyurdu.