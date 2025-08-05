Sahte diploma skandalında yeni detay: Torbacı narkotik şube başkomiseri yapılmış

Kamuoyunda “sahte diploma çetesi” olarak bilinen yapıya yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt şeması netleşmeye başladı. Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran soruşturma kapsamında, Ankara merkezli sertifika eğitim kurumu Tuzem Akademi’nin çete faaliyetlerinde kilit bir rol üstlendiği tespit edildi.

Mıhyeddin Yakışır'ın savcılık ifadesiyle ortaya çıktı

Sözcü'nün haberine göre, çetenin varlığı, örgüt lideri olduğu öne sürülen Ziya Kadiroğlu'nun elemanlarından Mıhyeddin Yakışır'ın savcılık ifadesiyle ortaya çıktı. Yakışır'ın ifadesine göre, Ulus'taki Tuzem Akademi, çetenin adeta "akademisi" olarak kullanılıyordu. Yakışır, burayı "çok lüks bir şekilde döşenmiş konak şeklinde yapılmış, içerisinde sunucu odalarından toplantı salonlarına kadar her türlü detayın düşünüldüğü" bir merkez olarak tanımladı.

Çeteyle olan ilişkisini doğrulayan bilgiler verdi

Soruşturma kapsamında tutuklanan Tuzem Akademi'nin sahibi Zeynep Karacan, çeteyle olan ilişkisini doğrulayan bilgiler verdi. Karacan, çetenin bilgisayar kayıtlarını silme ve yazılım işlerini yürüten Gökay Celal Gülen'in, iş yerine kendi bilgisayarlarını ve yazıcılarını getirerek alt katta özel bir çalışma alanı kurduğunu belirtti.

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in canlı yayında paylaştığı bilgilere göre, itirafçı sanık Mıhyeddin Yakışır'ın kimliği şaşkınlık yarattı. 29 yaşında, ortaokul mezunu ve Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir torbacı olan Yakışır'ın, sahte kimlikler aracılığıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nda görevli bir başkomiserin e-imzasını çıkarttığı ortaya çıktı. Kendisini lise mezunu yapan Yakışır'ın elinde, YÖK, MEB, Ege Üniversitesi ve Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü gibi birçok üst düzey kurumdan ismin e-imzası bulunuyordu.