Sahte diploma skandalında yeni detaylar: Baraj projelerinde çalışan sahte mühendisler var

Türkiye'yi sarsan sahte diploma skandalında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Ankara’da yürütülen soruşturmanın ikinci aşamasında, aralarında BTK Başkan Yardımcısı, YÖK Daire Başkanı ve MEB Daire Başkanı gibi kritik görevlerde bulunan kamu personelinin e-imzalarının taklit edildiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, sahte kimlik ve belgelerle üretilen bu e-imzalar aracılığıyla, kamu sistemlerine giriş yapılmış ve sahte diploma ile mezuniyet belgeleri oluşturulmuş.

İkinci dalgada 65 kişiye dava açıldı

Soruşturmanın ilk aşamasında 134 şüpheli hakkında dava açılmış, 16’sı tutuklanmıştı. İkinci dalgada ise 20’si tutuklu 65 şüpheli hakkında daha Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ne iddianame sunuldu.

Sanıklar hakkında, "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme", "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "ÖSYM Kanunu’na muhalefet" suçlarından 5 ila 50 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

13 üniversitenin i̇smi listede

Soruşturma kapsamında aralarında Akdeniz Üniversitesi, Yıldız Teknik, Gazi, Ege ve Atatürk Üniversitesi gibi önemli eğitim kurumlarının da yer aldığı 13 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlarının e-imzalarının taklit edildiği belirlendi.

Log kayıtlarına göre:

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden 18 kişi

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 14

Ege Üniversitesi’nden 11

Gazi Üniversitesi’nden 6

Mersin Üniversitesi’nden 6

İnönü Üniversitesi’nden 2 kişi yasadışı mezuniyet elde etmiş.

Skandalı fark eden ilk isimlerden biri, Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi oldu. Mavi, ağustos 2023’te OBS sisteminde fark ettiği olağan dışı işlemleri üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanı Zafer Ayaz ile paylaştı. Ardından sistemin hizmet sağlayıcısı olan Proliz firmasıyla irtibata geçildi ve savcılık bilgilendirildi.

Devlette görevli sahte mezunlar ortaya çıktı

Polis soruşturmaları, sahte belgelerle mezun olan bazı kişilerin devlet kurumlarında görev yaptığını da ortaya koydu. Bunlar arasında:

İstanbul Emniyeti’nde görevli polis memuru Alper Kaan Ç.

Adıyaman Besni Kaymakamlığı görevlisi Ahmet Y.

Antalya Belek Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Kaya

da bulunuyor.

Muhammet Kaya’nın ayrıca daha önce "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından arşiv kaydı olduğu belirtildi.

Sahte mühendis baraj projelerinde çalışmış

Bir diğer dikkat çeken isim ise Malamira İnşaat ve Sondaj şirketi yöneticisi Mehmet Baykara. Baykara’nın sahte diploma ile Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu gösterildiği ve şirketinin Ilısu, Şırnak ve Uludere Barajı gibi projelerde görev aldığı tespit edildi.

Ege Üniversitesi’nden sahte mezun gösterilen Emre Gökdemir, Ankara merkezli Gökdemir İnşaat’ın sahibi ve aynı zamanda Keçiörengücü Spor Kulübü’nün isim sponsoru. Gökdemir’in diploması da usulsüz olarak YÖK sistemine işlenmiş.